Самолет Singapore Airlines попал в зону сильной турбулентности. Один человек погиб, 54 пострадали

Самолет авиакомпании Singapore Airlines попал в зону сильной турбулентности в воздушном пространстве Мьянмы. Один пассажир в результате инцидента погиб, еще более 50 пострадали, рассказала Русская служба Би-би-си.
Самолет выполнял рейс из Лондона в Сингапур. Спустя примерно 10 часов после вылета борт, как рассказал один из очевидцев, «накренился, его затрясло». Экипаж не успел предупредить пассажиров, поскольку случившееся произошло внезапно.
Информагентство Associated Press проанализировало данные сервиса Flightradar24. Согласно им, самолет Boeing 777 резко снизился почти на два километра за три минуты. Из‑за инцидента пилоту пришлось приземлиться досрочно в Бангкоке.
Там пострадавшим оказали помощь. Среди раненых — по меньшей мере 53 пассажира и один член экипажа. Семь человек находятся сейчас в критическом состоянии. Один мужчина, 73-летний гражданин Великобритании скончался — причиной стал, предположительно, сердечный приступ.
Самолет Singapore Airlines столкнулся с сильной турбулентностью на высоте около 11300 метров. На его борту находились 229 человек, и них 211 пассажиров. Большинство из них — граждане Австралии, Великобритании и Сингапура. Часть из них после приземления в Бангкоке вылетели в Сингапур.
Власти Сингапура отправили следователей в Бангкок. Им предстоит осмотреть самолет, выпущенный в начале 2008 года, и дать оценку произошедшему. Министр транспорта Сингапура Чи Хонг Тат пообещал правительственную помощь пострадавшим в ходе инцидента.