Самолет Singapore Airlines попал в зону сильной турбулентности. Один человек погиб, 54 пострадали

Самолет Singapore Airlines столкнулся с сильной турбулентностью на высоте около 11300 метров. На его борту находились 229 человек, и них 211 пассажиров. Большинство из них — граждане Австралии, Великобритании и Сингапура. Часть из них после приземления в Бангкоке вылетели в Сингапур.