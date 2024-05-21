Джессика Альба хоронит отца и бросает вызов сенатору в трейлере «Trigger Warning»

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер фильма «Trigger Warning» («Предупреждение о триггере»), главную роль в котором исполнила Джессика Альба («Мачете», «Глаз», «Город грехов»).
Актриса сыграла девушку-спецназовца, которая становится владелицей бара после внезапной смерти отца. Она возвращается в родной город и начинает подозревать, что отец мог умереть не своей смертью.
Когда девушка берется расследовать произошедшее, она обнаруживает, что в городе свирепствует безжалостная банда. С ее деятельностью может быть связан могущественный сенатор.
Режиссером фильма выступила индонезийская кинематографистка Моули Сурья («Марлина, убийца в четырех актах»). Сценарий написали Джон Бранкато, Джош Олсон и Хэлли Гросс.
Продюсерами картины стали Эрика Ли, Бэзил Иваник и Эстер Хорнстейн. В актерский состав вошли Марк Уэббер («Не волнуйся, он далеко не уйдет»), Тон Белл («Соединенные Штаты против Билли Холидей»), Джейк Уири («Оно-2»), Гэбриел Бассо («Элегия Хиллбилли») и Энтони Майкл Холл («Клуб „Завтрак“»).