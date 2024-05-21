Источники: экранизацию The Sims купила Amazon после «ожесточенной борьбы»

Amazon MGM заполучила права на ленту после «ожесточенной борьбы на торгах». Студии удалось обойти Netflix за счет того, что стриминг намеревался сделать релиз сразу на цифровой площадке и без кинотеатрального показа. А Робби и остальные продюсеры твердо стоят на своем: адаптацию The Sims должны увидеть в кинотеатрах.