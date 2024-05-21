Источники: экранизацию The Sims купила Amazon после «ожесточенной борьбы»

Amazon приобрела права на грядущую экранизацию The Sims, сообщает издание экс-редактора THR Мэттью Беллони Puck. Фильм, который продюсирует Марго Робби, покажут в кинотеатрах.
Amazon MGM заполучила права на ленту после «ожесточенной борьбы на торгах». Студии удалось обойти Netflix за счет того, что стриминг намеревался сделать релиз сразу на цифровой площадке и без кинотеатрального показа. А Робби и остальные продюсеры твердо стоят на своем: адаптацию The Sims должны увидеть в кинотеатрах.
Команда создателей собирается привнести в сценарий непредсказуемость и эксцентричность, присущие самой игре. В фильме, вероятно, покажут хаотичную и причудливую суть The Sims, пишет Puck.
В качестве режиссера выступит Кейт Херрон, которая сняла первый сезон сериала «Локи». Она также напишет сценарий совместно с Бриони Редман, которая работала над одним эпизодом нового сезона «Доктора Кто». Актерский состав и даты начала производства пока не объявлялись.
The Sims — компьютерная игра — симулятор жизни. В ней игроки могут создать любой персонаж, обладающий изменяемыми чертами характера, навыками и отношениями и выполняющий повседневные задачи, такие как приготовление ужина и украшение дома.