Теннисистку Камилу Джорджи обвинили в краже антиквариата и неуплате аренды

По словам арендодателя, после отъезда семьи он поддерживал связь с Серджо. «Я написал ему, что они должны хотя бы вернуть нам наши вещи, а он пренебрежительно ответил, что это малостоящие вещи. Из‑за такого омерзительного поведения я понес не только экономический, но и эмоциональный ущерб», — написал хозяин.