Теннисистку Камилу Джорджи обвинили в краже антиквариата и неуплате аренды

Против итальянской теннисистки Камилы Джорджи, которая тайно бросила теннис и улетела из Италии в США, выдвинули обвинения в краже антиквариата и неуплате аренды за полгода, передает Fox Sports.
По данным СМИ, до отъезда в США 32-летняя спортсменка жила в арендованном доме в городе Каленцано в Тоскане. Теперь ее арендодатель выдвинул ряд обвинений против бывшей звезды тенниса.
«Половина нашей мебели исчезла. Персидские ковры, изысканная мебель, даже антикварный стол. Речь идет об ущербе от 50 до 100 тыс. евро», — рассказал хозяин квартиры изданию La Repubblica.
По его словам, Джорджи не платила за аренду в течение шести месяцев, прежде чем внезапно исчезнуть. Помимо Камилы, в краже также обвиняют ее отца Серджо, мать Клаудию, а также братьев Леандро и Амадеуса, все они тоже улетели в США.
По словам арендодателя, после отъезда семьи он поддерживал связь с Серджо. «Я написал ему, что они должны хотя бы вернуть нам наши вещи, а он пренебрежительно ответил, что это малостоящие вещи. Из‑за такого омерзительного поведения я понес не только экономический, но и эмоциональный ущерб», — написал хозяин.
В начале мая Джорджи неожиданно завершила карьеру в теннисе, за время которой она четыре раза выигрывала турнир WTA, а в 2018 году заняла 26-е место в мировом рейтинге.
Ранее спортсменку несколько раз обвиняли в налоговых нарушениях, но суд ее оправдывал, поскольку она платила налоги в США. Адвокаты Джорджи заявили, что бывшая спортсменка покинула Каленцано из‑за конфликта внутри семьи, но не собирается скрываться от итальянских властей.