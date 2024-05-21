Мишустин о новых «волгах»: «Руль пока китайский, хочется, чтобы был российский»

На выставке «Цифровая индустрия промышленной России» показали новую линейку автомобилей Volga. Их раскритиковал премьер-министр страны Михаил Мишустин, обратил внимание «Коммерсант».
Всего на стенде были представлены три модели автомобиля: седан класса D Volga С40, кроссовер С-класса Volga К30 и кроссовер D-класса Volga К40, пишет РИА «Новости».
Во всех трех моделях установлен современный бензиновый мотор мощностью 188 лошадиных сил и семидиапазонная автоматическая коробка передач. Кроме того, машины оснащены интеллектуальными системами помощи водителю, а в мультимедийную систему интегрированы отечественные сервисы.
Их производство организовано на площадке нижегородского автомобильного кластера. Выпуск должен начаться в конце 2024 года, а на 2025-й намечено производство в режиме полного цикла.
Как отмечает Motor.ru, судя по всему, новая линейка представляет собой перелицованные автомобили китайского бренда Changan. За основу для C40, скорее всего, взят Changan Raeton Plus, оригиналом K30 служит Changan Oshan X5 Plus, а «донором» K40 был выбран Changan Uni-Z.
Впрочем, от китайских авто продукцию Volga отличает решетка радиатора с вертикальными ламелями и эмблемой ГАЗ по центру.
Официально о технологическом партнере нижегородского завода не сообщалось.
Увиденными машинами остался недоволен премьер Михаил Мишустин. Он признал, что авто «симпатичные, выглядят современно». Однако также глава правительства призвал локализовать производство хотя бы элементов отделки.
Сидя в машине, он поинтересовался у директора по инновациям компании, где производят руль и другие элементы внутренней отделки машины. «Это все будет потом обязательно… Сейчас все китайское…», — начал говорить тот, но премьер его перебил и покинул авто.
«У вас где сделан руль? Китайский? Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы», — пояснил премьер.