Аль Пачино вновь сыграет босса мафии в триллере «Плененный»

Сегодня в 11:26
Фото: кадр из фильма «Охотники»/Sonar Entertainment

Аль Пачино («Крестный отец», «Лицо со шрамом», «Схватка») сыграет босса мафии в триллере «Плененный», передает Deadline.

Также в актерский состав картины войдут Кэти Холмс («Бэтмен: Начало», «Бухта Доусона») и Тоби Кеббелл («Рок-н-рольщик», «Планета обезьян: Революция»). Режиссером выступит Дито Монтиель, работавший над фильмами «Опасный квартал», «Как узнать своих святых» и «Empire State».

Фильм расскажет о боссе калабрийской мафии Саро, который похищает внука одного из богатейших людей мира Жана Пола Гетти и подвергает опасности всю свою организацию, влюбившись в мать своей жертвы во время напряженных переговоров о выкупе.

Одним из продюсеров ленты выступит Майкл Маммолити — племянник Саро Маммолити, одного из главных похитителей, уже давно работающий над проектом, посвященным этим событиям. По воспоминаниям Маммолити, его дядя испытывал романтические чувства к матери своей жертвы, Эбигейл Харрис, и теперь он впервые исследует эту версию в «Плененном».

Подробности похищения 1973 года на протяжении десятилетий вызывали множество споров и разногласий. В 2017 году по мотивам истории вышел фильм Ридли Скотта «Все деньги мира».

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