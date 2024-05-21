Аль Пачино вновь сыграет босса мафии в триллере «Плененный»

Одним из продюсеров ленты выступит Майкл Маммолити — племянник Саро Маммолити, одного из главных похитителей, уже давно работающий над проектом, посвященным этим событиям. По воспоминаниям Маммолити, его дядя испытывал романтические чувства к матери своей жертвы, Эбигейл Харрис, и теперь он впервые исследует эту версию в «Плененном».