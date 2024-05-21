«Мы с тобой в России»: смотрим трейлер «Контактов», стильной драмы о пришельце в России 90-х

Кинокомпания «Марс медиа» показала трейлер фантастической драмы «Контакты». Стилизованная под фильм из начала 90-х картина выйдет в кинотеатрах 4 июля.
Сюжет ленты вдохновлен историей «кыштымского карлика». Жизнь на Земле 1980-х годов меняется с визитом похожих на воздушные шары инопланетных кораблей. Пришельцы биопаги — или «Виталики», как их называют в народе — получают пристальное внимание ученых и телезрителей. С одним из них встречается Борис Ельцин, существо становится героем «Спокойной ночи, малыши». Несмотря на это, по-настоящему пообщаться с представителем внеземной цивилизации не удается и причина их появления остается неизвестной.
Также «Виталики» вырабатывают неустановленное вещество под названием прак, его свойства не изучены. Однако для главной героини, медсестры Нины из провинциального городка, оно становится единственной надеждой на спасение больного отца. Пытаясь уберечь подопытного от излишне любопытных глаз, девушка похищает инопланетянина, неожиданно выходит с ним на контакт и узнает некую правду о нем, которая должна изменить человечество.
В главных ролях здесь играют Ирина Саликова и Сергей Гилев («Чики»). Для режиссера и сценариста Дмитрия Моисеева лента стала дебютной. Кроме того, в трейлере играет песня Ильи Мазо «Саночки».