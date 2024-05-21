«Мы с тобой в России»: смотрим трейлер «Контактов», стильной драмы о пришельце в России 90-х

Сюжет ленты вдохновлен историей «кыштымского карлика». Жизнь на Земле 1980-х годов меняется с визитом похожих на воздушные шары инопланетных кораблей. Пришельцы биопаги — или «Виталики», как их называют в народе — получают пристальное внимание ученых и телезрителей. С одним из них встречается Борис Ельцин, существо становится героем «Спокойной ночи, малыши». Несмотря на это, по-настоящему пообщаться с представителем внеземной цивилизации не удается и причина их появления остается неизвестной.