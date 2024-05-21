Тейлор Свифт может сыграть в фильме Marvel

Тейлор Свифт может сыграть в новом фильме кинематографической вселенной Marvel. Об этом рассказал голливудский инсайдер Дэниел Рихтман.
По информации журналиста, недавно певица встретилась с президентом Marvel Studios Кевином Файги, с которым они «обсудили роль в MCU».
Поклонники поп-артистки уже некоторое время строят теории о том, что она может исполнить на экране роль Ослепительной из вселенной «Людей Икс», однако недавняя встреча с Файги не подтверждает это, речь может идти и о другом персонаже.
В феврале 2024 года студия сама подогрела слухи, опубликовав анонс фильма «Дэдпул-3» с браслетами дружбы, в которых многие фанаты увидели отсылку к туру Тейлор Свифт.
Когда режиссера Шона Леви спросили об участии Тейлор в фильме, он отказался давать однозначный ответ. «Без комментариев. Это двойной удар. Это связано с Тейлор. И это связано с MCU. Я не дурак. Вам придется подождать и увидеть самим», — сказал он. Премьера «Дэдпула-3» с Райаном Рейнолдсом и Хью Джекманом состоится 26 июля 2024-го.