Тейлор Свифт может сыграть в фильме Marvel

Когда режиссера Шона Леви спросили об участии Тейлор в фильме, он отказался давать однозначный ответ. «Без комментариев. Это двойной удар. Это связано с Тейлор. И это связано с MCU. Я не дурак. Вам придется подождать и увидеть самим», — сказал он. Премьера «Дэдпула-3» с Райаном Рейнолдсом и Хью Джекманом состоится 26 июля 2024-го.