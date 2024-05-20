Джеймс Кэмерон консультировал режиссера хоррора «Чужой: Ромул»

Во время созвона они обсуждали, в том числе, такие детали, как размер двигателей на кораблях. «В конце телефонного разговора он поблагодарил нас за то, что мы позволили ему провести вместе с нами мозговой штурм, что мне показалось забавным. Я подумал: „Не нужно нас благодарить, это самый лучший день для нас!“» — отметил Альварес.