Джеймс Кэмерон консультировал режиссера хоррора «Чужой: Ромул»

Режиссер Феде Альварес рассказал, что его грядущий фильм «Чужой: Ромул», действие которого развивается между оригиналом Ридли Скотта и продолжением Джеймса Кэмерона, представляет собой «объединение двух фильмов на многих уровнях».
По его словам, в своей ленте он использовал те же приемы, что и Скотт и Кэмерон, вплоть до применения аниматронных существ. Он также рассказал, что тесно сотрудничал с двумя постановщиками.
Альварес отметил, что Скотт является продюсером фильма, и помог ему получить должность режиссера. А Кэмерон тем временем помогал по сценарию во время длительного телефонного разговора с Альваресом и соавтором «Чужого: Ромулус» Родольфо Саягесом.
Во время созвона они обсуждали, в том числе, такие детали, как размер двигателей на кораблях. «В конце телефонного разговора он поблагодарил нас за то, что мы позволили ему провести вместе с нами мозговой штурм, что мне показалось забавным. Я подумал: „Не нужно нас благодарить, это самый лучший день для нас!“» — отметил Альварес.
Премьера «Ромула» состоится 16 августа. Действие ленты развивается через двадцать лет после событий первого фильма франшизы. Сюжет расскажет о двух подростках, которые живут на захолустной планете. В попытке сбежать с нее они забираться на борт заброшенного космического корабля.
Они думают, что наконец вытянули свой билет в жизнь. Однако вскоре подростки осознают, что на корабле за ними охотится нечто ужасающее. Главные роли в фильме исполнили Кейли Спэни («Присцилла: Элвис и я», «Тихоокеанский рубеж-2»), Изабела Мерсед («Мадам Паутина»), Дэвид Джонссон («Ржаной переулок»), Арчи Рено («Тень и кость») и Спайк Ферн («Солнце мое»).