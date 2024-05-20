Николас Кейдж в роли маньяка в трейлере «Собирателя душ»

Neon выпустил трейлер триллера «Собиратель душ». Его мировая премьера состоится 12 июля. В российском кинопрокате фильм можно будет увидеть с 24 июля.
В ролике рассказывается об агенте ФБР-новичке Ли Харкер, которая берется за дело серийного убийцы по кличке по прозвищу Длинноногий. Он в течение многих лет истреблял целые семьи.
На месте преступления убийца оставляет отсылки к оккультизму и «Девяти кругам ада» Данте. Неожиданно Харкер обнаруживает, что как‑то связана с убийцей.
Главные роли исполнили Майка Монро («Жаркие летние ночи»), Николас Кейдж («Без лица»), Алисия Уитт («88 минут») и Блэр Андервуд («Правое дело»).
Режиссером картины выступил Оз Перкинс («Февраль», «Гензель и Гретель»). Он также написал сценарий.