Николас Кейдж в роли маньяка в трейлере «Собирателя душ»

Вчера в 22:47
Фото: Атмосфера Кино

Neon выпустил трейлер триллера «Собиратель душ». Его мировая премьера состоится 12 июля. В российском кинопрокате фильм можно будет увидеть с 24 июля.

В ролике рассказывается об агенте ФБР-новичке Ли Харкер, которая берется за дело серийного убийцы по кличке по прозвищу Длинноногий. Он в течение многих лет истреблял целые семьи.

На месте преступления убийца оставляет отсылки к оккультизму и «Девяти кругам ада» Данте. Неожиданно Харкер обнаруживает, что как‑то связана с убийцей.

Главные роли исполнили Майка Монро («Жаркие летние ночи»), Николас Кейдж («Без лица»), Алисия Уитт («88 минут») и Блэр Андервуд («Правое дело»).

Режиссером картины выступил Оз Перкинс («Февраль», «Гензель и Гретель»). Он также написал сценарий.

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