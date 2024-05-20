Во втором сезоне «Песочного человека» появятся Судьба, Сумасшествие и Блудный сын

Во втором сезоне «Песочного человека» пополнится состав «Бесконечной семьи». Об этом сообщает Deadline.
В продолжении появятся Судьба, Сумасшествие и Блудный сын. Судьбу сыграл Эдриан Лестер, Сумасшествие — Эсме Крид-Майлс, Блудного сына — Бэрри Слоун. Когда выйдет второй сезон не уточняется.
Премьера «Песочного человека» состоялось 5 августа. За первую неделю после релиза «Песочного человека» посмотрели 69,5 млн часов, за вторую — 127,5 млн, за третью — 77,3 млн, за четвертую — 53,8 млн.
В основу проекта лег комикс 1989 года, написанный Нилом Гейманом. По сюжету после десятилетий заточения в реальном мире повелитель снов Морфей должен вернуть свои павшее королевство и силу.
На пути ему встречаются предок детектива-оккультиста Джона Константина Джоанна, Уилльям Шекспир и другие исторические личности, а также сам дьявол.
В сериале снимаются Том Стерридж, Дженна Колман, Гвендолин Кристи, Дэвид Тьюлис, Кирби Хауэлл-Батист, Чарлз Дэнс, Стивен Фрай. Шоураннером стал Аллан Хайнберг («Чудо-женщина»), а продюсером Нил Гейман.