Во втором сезоне «Песочного человека» появятся Судьба, Сумасшествие и Блудный сын

Вчера в 22:00
Фото: Netflix

Во втором сезоне «Песочного человека» пополнится состав «Бесконечной семьи». Об этом сообщает Deadline.

В продолжении появятся Судьба, Сумасшествие и Блудный сын. Судьбу сыграл Эдриан Лестер, Сумасшествие — Эсме Крид-Майлс, Блудного сына — Бэрри Слоун. Когда выйдет второй сезон не уточняется.

Премьера «Песочного человека» состоялось 5 августа. За первую неделю после релиза «Песочного человека» посмотрели 69,5 млн часов, за вторую — 127,5 млн, за третью — 77,3 млн, за четвертую — 53,8 млн.

В основу проекта лег комикс 1989 года, написанный Нилом Гейманом. По сюжету после десятилетий заточения в реальном мире повелитель снов Морфей должен вернуть свои павшее королевство и силу.

На пути ему встречаются предок детектива-оккультиста Джона Константина Джоанна, Уилльям Шекспир и другие исторические личности, а также сам дьявол.

В сериале снимаются Том Стерридж, Дженна Колман, Гвендолин Кристи, Дэвид Тьюлис, Кирби Хауэлл-Батист, Чарлз Дэнс, Стивен Фрай. Шоураннером стал Аллан Хайнберг («Чудо-женщина»), а продюсером Нил Гейман.

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