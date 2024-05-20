Россияне пытаются завести детей зимой чаще, чем летом

Сегодня в 20:48
Фото: Morgan Lane/Unsplash

В России зачатие детей чаще всего происходит зимой. Об этом сообщает «Кровавая барыня» со ссылкой на Росстат.

Телеграм-канал проанализировал сексуальную активность россиян на основании данных о числе родившихся детей за период с 2006 по 2023 год.

В исследовании говорится, что жители южных регионов начинают чаще заниматься сексом в холодное время года. Большинство зимних зачатий было зарегистрировано в Краснодарском крае, Крыму и Дагестане.

Реже всего россияне пытаются зачать ребенка летом, на это время года приходит 23% зачатий. Исключение составляет Чукотка.

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