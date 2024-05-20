Вышел трейлер второй части интернет-ремейка «Шрека». Над ним работали более 800 авторов

На ютуб-канале 3GI вышел трейлер второй части интернет-ремейка «Шрека». Его релиз состоится 28 сентября.
Ролик повторяет сюжет второго «Шрека», но с некоторыми отклонениями. Оригинальный проект сделан в 3D, а в «Shrek Retold 2» есть и 2D-, и 3D-анимация, и игровое кино, и кукольная анимация.
Если в первой части «Shrek Retold» принимали участие более 200 авторов, то ко второй части подключились более 800 аниматоров, режиссеров, музыкантов и сказочников со всего интернета. Каждый из авторов создавал свой фрагмент в индивидуальном стиле.