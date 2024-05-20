Исследование: зумеры все чаще выбирают нестандартные вкусовые сочетания

«Сейчас мы переживаем действительно захватывающее время для формирования нового вкусового букета, потому что потребители не ограничиваются чем‑то одним. Они уже не просто хотят кислого или сладкого. Они хотят немного того и немного другого», — говорит Кристен Браун, старший бренд-менеджер по инновациям в чикагской компании Mondelez International, производящей продукты питания и напитки.