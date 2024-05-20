Исследование: зумеры все чаще выбирают нестандартные вкусовые сочетания

Компании все чаще прибегают к необычным сочетаниям вкусов из‑за предпочтений зумеров, говорится в исследовании Fortune.
Среди новых неожиданных сочетаний, появившихся за последние несколько лет, — печенье Oreo с кислым мармеладом, KitKat со вкусом розового лимонада, мороженое со вкусом макарон с сыром и чипсы Lay’s, напоминающие блинчики с клубничной начинкой и нотками бекона.
Эксперты считают, что дело не ограничивается стремлением компаний завируситься с необычным продуктом в социальных сетях. По их словам, производители реагируют на меняющиеся вкусы потребителей, одновременно пытаясь сохранить актуальность и уникальность, чтобы занять место на полках магазинов.
«Сейчас мы переживаем действительно захватывающее время для формирования нового вкусового букета, потому что потребители не ограничиваются чем‑то одним. Они уже не просто хотят кислого или сладкого. Они хотят немного того и немного другого», — говорит Кристен Браун, старший бренд-менеджер по инновациям в чикагской компании Mondelez International, производящей продукты питания и напитки.
Странные вкусовые сочетания не являются чем‑то новым в индустрии еды и напитков, однако в последнее время бренды стали более изощренными в своих экспериментах, считает Марк Лэнг, эксперт по маркетингу продуктов питания и доцент кафедры маркетинга в Университете Тампы.
Кайл Шадикс, работавший над кленовым Pepsi и клубничным тортом Pepsi, уверен, что зумеры способствуют инновациям. По его словам, они разнообразны в своих мнениях, открыты к новому и быстро улавливают тенденции в кулинарии через социальные сети.
«Они мечта любого шеф-повара. Поколение Z будет двигать нас быстрее. Мы увидем еще больше новых вкусов, это будет происходить все быстрее. Потому что люди открыты к этому», — говорит он.
Однако неожиданные сочетания работают не всегда. Многие из них не остаются в постоянном меню из‑за своей низкой съедобности, рассказал основатель Van Leeuwen Ice Cream Ван Льюин.
«Я думаю, вы попробуете наше мороженое со вкусом макарон с сыром и скажете: „О, это вкусно“. Но захотите ли вы достать ведерко этого мороженого из морозилки и съесть его целиком под ваш любимый сериал на Netflix — и съесть всю порцию? Скорее всего, нет», — поделился он.