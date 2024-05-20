В Нидерландах арбитр подсудил команде, а затем отпраздновал с ней победу

В свое оправдание судья заявил, что в футбольном союзе не провели никаких исследований и посмотрели лишь одно видео. «Я больше не буду прогибаться и умолять. Как будто я совершил убийство! Во время церемонии я стоял рядом со сценой и пил пиво со своей девушкой. Когда футболистов награждали, они попросили меня спеть. В выбранной песне есть пауза, и мне в руку сунули салатницу», — сказал он.