В Нидерландах арбитр подсудил команде, а затем отпраздновал с ней победу

В Нидерландах арбитра уличили в предвзятом судействе финального матча четвертого дивизиона страны по футболу. Об этом сообщает Sport24.
В игре между «Сент-Джорджем» и «Валкеном» определялся победитель чемпионата, при этом хозяевам было достаточно ничьей, чтобы оформить чемпионский титул. Но «Валкен» лидировал, и тогда на помощь «Сент-Джорджу» пришел главный арбитр Ян Смит.
По ходу матча он выписал три красные карточки игрокам «Валкена» и еще одну — главному тренеру команды. Ко второму тайму судья добавил целых 15 минут, в ходе которых «Сент-Джордж» и смог сравнять счет. В послематчевом интервью Смит заявил, что понимает разочарованность «Валкена», но «все четыре выданные красные карточки были на сто процентов оправданны».
В ходе празднования чемпионства судья тоже не остался в стороне — вместе с игроками «Сент-Джорджа» он залез на сцену и поднял трофей.
«Валкен» подал жалобу на действия арбитра в Королевский футбольный союз Нидерландов, который пожизненно отстранил Смита от футбола.
В свое оправдание судья заявил, что в футбольном союзе не провели никаких исследований и посмотрели лишь одно видео. «Я больше не буду прогибаться и умолять. Как будто я совершил убийство! Во время церемонии я стоял рядом со сценой и пил пиво со своей девушкой. Когда футболистов награждали, они попросили меня спеть. В выбранной песне есть пауза, и мне в руку сунули салатницу», — сказал он.