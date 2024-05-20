МТС провели ИТ-конференцию True Tech Day 2.0, посвященную науке и технологиям. В событии, которое состоялось в «MTC Live Холл», приняли участие 3600 человек, а более 85 тыс. присоединились онлайн.
На конференции компания объявила о запуске магистратуры на факультете компьютерных наук Высшей школы экономики, где будут обучать специалистов в области ИИ. Вместе со сотрудниками университета МТС также проведут исследование инновационной зрелости российских компаний.
Также экосистема анонсировала создание собственной облачной платформы, в которую до конца 2025 года инвестируют 7,5 млрд рублей. Планируется, что она будет работать с помощью инфраструктуры МТС, которая включает в себя множество центров обработки данных от Москвы до Владивостока.
Участники события обсудили перспективные научные тренды и разобрали конкретные кейсы. Например, Илья Черников из Lamoda Tech рассказал, как они научили свой нейропоиск одновременно работать с текстом и изображением, а художник Миша Most поделился опытом создания муралов с помощью промышленной роборуки и дронов.
Первый проректор Высшей школы экономики Леонид Гохберг прочитал лекцию о будущем мировой науки, которая, по его мнению, становится более дорогой и сложной и менее доступной, из‑за чего между странами растет научное неравенство.
Директор центра Big Data МТС Виктор Кантор рассказал, какую академическую карьеру может построить специалист по большим данным. По его мнению, крупные компании сейчас активно развивают научно-исследовательские отделы, занимающиеся проектами, в основе которых лежит анализ больших данных.
«В этом году конференция True Tech Day сфокусирована не только на современных технологиях, но и на их связи с наукой. Наша цель — соединить фундаментальные изобретения и потребности бизнеса в ИТ. Уверен, что это может стать основой для опережающего развития российской технологической отрасли», — прокомментировал Павел Воронин, первый вице-президент по технологиям МТС.
«Билл Гейтс сказал, что для создания любой инновации требуется общение с другими людьми и обмен идеями. Собрав на конференции тысячи представителей ИТ, научного и образовательного сообществ, мы стимулируем обмен идеями, помогаем молодым талантам определиться с дальнейшей карьерой, а бизнесу и научным организациям — наладить эффективное взаимодействие», — добавил он.