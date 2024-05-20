«В этом году конференция True Tech Day сфокусирована не только на современных технологиях, но и на их связи с наукой. Наша цель — соединить фундаментальные изобретения и потребности бизнеса в ИТ. Уверен, что это может стать основой для опережающего развития российской технологической отрасли», — прокомментировал Павел Воронин, первый вице-президент по технологиям МТС.