Депутат от КПРФ предложил приравнять диаспоры к иноагентам

Сегодня в 13:55
Михаил Матвеев. Фото: RTVI/YouTube

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев готовит законопроект, который предполагает фактическое приравнивание национальных диаспор к иностранным агентам. Об этом сообщает RTVI.

Матвеев предлагает внести изменения в закон о национальных культурных автономиях. Свои поправки он планирует направить в Госдуму к концу месяца.

Согласно инициативе депутата, следует запретить иностранное финансирование национально-этнических объединений, представители которых имеют свое государство за пределами России. А если такие объединения взаимодействуют с иностранными гражданами и государствами, их предлагается признавать иноагентами.

При этом законопроект не предполагает ликвидацию диаспор, поскольку и самого понятия «диаспора» в законодательстве не существует, заявляет Матвеев.

Согласно его поправкам, все «автономии» следует ликвидировать и перерегистрировать в национально-культурные «объединения», причем в одном муниципалитете, регионе, на федеральном уровне должно быть не более одного объединения одной этнической общности.

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