«Яндекс» собирается запустить серийное производство роботов-курьеров

«Яндекс» начал тестировать роботов-курьеров в ноябре 2019-го. На первом этапе они доставляли посылки в штаб-квартире «Яндекса» в Москве, затем начали перевозить небольшие грузы в «Сколково». Сейчас доставщики «Яндекса» используются в отдельных районах Москвы, в Красной Поляне, Иннополисе и Мурино. В 2021 году роботы компании начали доставлять посылки из отделений почты, но в 2023-м «Почта России» отказалась от этого проекта.