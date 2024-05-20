«Яндекс» собирается запустить серийное производство роботов-курьеров

«Яндекс» готовится начать серийное производство роботов-доставщиков, сообщает «Коммерсант». В компании уточнили, что будут готовы масштабировать бизнес, когда стоимость доставки роботом станет сопоставима с доставкой курьером. Этой цели планируют достичь к концу года.
Сейчас эксплуатируется 130 роботов-курьеров «Яндекса». Еще столько же находятся в сборке, их производство должно завершиться в этом году. Сейчас роботов «Яндекса» собирают в инженерном центре в Москве. Бывшие зарубежные подразделения группы беспилотных технологий «Яндекса» теперь работают под брендом Avride.
В случае с роботами-доставщиками «серийным будет считаться производство от 100 штук в месяц», считает источник «Коммерсанта» в промышленности. Производители стремятся выйти на серийность в том числе ради снижения затрат на одну единицу примерно в полтора раза, отмечает он.
По оценкам ассоциации «Цифровой транспорт и логистика», мощности «Яндекса» и его подрядчиков позволяют собрать в течение года около 1000 роботов. Однако с расширением географии и применения устройств потребуется создание новых мощностей.
«Яндекс» начал тестировать роботов-курьеров в ноябре 2019-го. На первом этапе они доставляли посылки в штаб-квартире «Яндекса» в Москве, затем начали перевозить небольшие грузы в «Сколково». Сейчас доставщики «Яндекса» используются в отдельных районах Москвы, в Красной Поляне, Иннополисе и Мурино. В 2021 году роботы компании начали доставлять посылки из отделений почты, но в 2023-м «Почта России» отказалась от этого проекта.