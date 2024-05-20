Под Суздалем разбился самодельный самолет с 62-летним пилотом

Сегодня в 11:57
Фото: Ian Sutton/Flickr

19 мая во Владимирской области разбился одноместный самодельный самолет со своим создателем. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Как пишет «Зебра», в кабине пилота находился известный российский инженер-конструктор и руководитель конструкторского бюро «Сатурн-Авиа» Игорь Буевич. 62-летний пилот-испытатель собственноручно собрал легкомоторный самолет и взлетел на нем со своего аэродрома Павловское.

Самолет с Буевичем упал в поле близ взлетной полосы. По данным «112», пилот взлетал с пахоты, но разрешения на полеты у него не было. Легкомоторник успел подняться на высоту 50 метров, а затем рухнул вниз.

«Игорь Буевич начал свою карьеру в авиационной отрасли более 30 лет назад, проявив себя как способного специалиста и амбициозного творца. В течение десятилетий он возглавлял конструкторское бюро „Сатурн-Авиа“, где создавались легкомоторные воздушные суда малой авиации. Его работы оценивались не только в России, но и за ее пределами», — говорится в некрологе авиационного сообщества Владимирской области.

Транспортная полиция и Следственный комитет начали проверку по делу гибели Буевича и крушения самолета.

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