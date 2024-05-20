Под Суздалем разбился самодельный самолет с 62-летним пилотом

«Игорь Буевич начал свою карьеру в авиационной отрасли более 30 лет назад, проявив себя как способного специалиста и амбициозного творца. В течение десятилетий он возглавлял конструкторское бюро „Сатурн-Авиа“, где создавались легкомоторные воздушные суда малой авиации. Его работы оценивались не только в России, но и за ее пределами», — говорится в некрологе авиационного сообщества Владимирской области.