В Москве и Петербурге появятся аналоги советских «Березок»

Гендиректор агентства Infoline Иван Федяков в разговоре с «Коммерсантом» сказал, что «это больше напоминает Советский Союз и магазины „Березка“». «Выглядит это весьма странным в текущей ситуации, когда в принципе перемещения через границу пока еще не ограничены и товары также могут ходить достаточно свободно. То есть до сих пор многие из них стоимостью до 200 евро даже не облагаются какими‑то дополнительными пошлинами. Еще недавно эта сумма составляла 1000 евро. Но, возможно, мы не все знаем и нас готовят к чему-то более радикальному с точки зрения ограничений товарооборота и ограничений перемещения людей через границу», — прокомментировал он.