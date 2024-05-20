В Москве и Петербурге появятся аналоги советских «Березок»

В МИД России готовят документы для магазинов беспошлинной торговли, которые могут открыться в Москве и Петербурге. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на департамент пресс-службы и информации главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД (ГлавУпДК).
Речь идет о специализированных магазинах для дипломатических работников, сотрудников международных организаций, консульских должностных лиц и членов их семей. В них будут продавать товары, которые обычно не облагаются НДС и некоторыми видами акцизов и пошлин: алкоголь, табак, парфюмерию и косметику, украшения, часы, смартфоны и другие. Цены в таких магазинах будут установлены в рублях, долларах и евро.
Как отмечает РБК, формат этих точек не похож на привычные duty free, поскольку совершать в них покупки можно будет лишь по документам. Магазины оборудуют системами контроля входа и выхода, а информация о всех посетителях и купленных ими товарах будет поступать в дипломатический корпус МИД РФ. Алкоголь же в данных точках будут продавать по заявке, подписанной главой организации или ведомства. В ней среди прочего необходимо указать цель приобретения и количество алкоголя.
Гендиректор агентства Infoline Иван Федяков в разговоре с «Коммерсантом» сказал, что «это больше напоминает Советский Союз и магазины „Березка“». «Выглядит это весьма странным в текущей ситуации, когда в принципе перемещения через границу пока еще не ограничены и товары также могут ходить достаточно свободно. То есть до сих пор многие из них стоимостью до 200 евро даже не облагаются какими‑то дополнительными пошлинами. Еще недавно эта сумма составляла 1000 евро. Но, возможно, мы не все знаем и нас готовят к чему-то более радикальному с точки зрения ограничений товарооборота и ограничений перемещения людей через границу», — прокомментировал он.