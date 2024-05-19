«Манчестер Сити» в четвертый раз подряд выиграл чемпионат Англии

«Манчестер Сити» стал первой командой в истории, которая выиграла чемпионат Англии четыре раза подряд. Ранее было лишь пять случаев, когда команда побеждала в Английской премьер-лиге три раза подряд. Это удавалось «Хаддерсфилду» (сезоны 1923/24, 1924/25, 1925/26), «Арсеналу» (1931/32, 1932/33, 1933/34), «Ливерпулю» (1981/82, 1982/83, 1983/84) и дважды — «Манчестеру Юнайтед» (1998/99, 1999/2000, 2000/01 и 2006/07, 2007/08, 2008/09).