Новый Доктор Кто Ншути Гатва признался, что до 26 лет произносил свое имя неправильно

Правда, затем он признался, что сам большую часть жизни об этом не знал. В начале карьеры Гатва записал ролик, в котором утверждал, что его имя произносится «Шути» (Shootee) — как падающая звезда по-английски. Это видео разлетелось по сети, после чего мама актера позвонила ему и отругала.