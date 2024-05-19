Новый Доктор Кто Ншути Гатва признался, что до 26 лет произносил свое имя неправильно

Шотландский актер руандийского происхождения Ншути Гатва (Ncuti Gatwa), с прошлого года играющий Доктора Кто, до 26 лет не знал, как произносится его имя. Об этом он рассказал в недавнем интервью своей партнерше по сериалу Милли Гибсон (фрагмент опубликован в официальном аккаунте «Доктора Кто» в инстаграме*).
Гибсон передавала Ншути вопросы поклонников, один из которых попросил объяснить, как правильно произносить его экзотическое имя. Актер вопросу не смутился, пояснив, что верное произношение «Н-шу́-ти Гатва».
Правда, затем он признался, что сам большую часть жизни об этом не знал. В начале карьеры Гатва записал ролик, в котором утверждал, что его имя произносится «Шути» (Shootee) — как падающая звезда по-английски. Это видео разлетелось по сети, после чего мама актера позвонила ему и отругала.
«Моя мама позвонила мне со словами: „О чем ты говоришь?! Ты не так произносишь свое имя“. И я такой: „Ой, да, спасибо, мама, что рассказала мне об этом в 26 лет“».
Ншути Гатва исполняет роль Пятнадцатого Доктора в сериале «Доктор Кто». Дебютный выпуск с его участием вышел в декабре 2023 года. Гатва — первый чернокожий актер, сыгравший Доктора. До этого он получил известность благодаря роли Эрика Эфионга в телесериале Netflix «Половое воспитание».
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.