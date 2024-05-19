«Авито» запустил отзывы на покупателей

Сегодня в 14:50
Фото: Bench Accounting/Unsplash

«Авито» запустил функцию, позволяющую продавцам оставлять отзывы на покупателей. Она станет доступна всем пользователям до конца мая, сообщается в телеграм-канале сервиса.

Продавец сможет написать отзыв на покупателя в категории «Товары» в нескольких случаях: если заказ совершен и получены деньги, если покупатель отказался от товара или вернул его, если покупатель или продавец отменили заказ до отправки товара.

© Изображение: support.avito.ru

Отзывы на покупателей будут видны продавцам после оформления заказа или начала переписки. Форма для отзыва появится на странице заказа, заполнить ее можно будет в течение 14 дней после появления. Через этот период или после проверки отзывы покупателя и продавца, если их оставили оба, отобразятся одновременно.

«Авито» стремится сделать обратную связь «максимально конструктивной», рассказали там. Сервис тестировал функцию с сентября 2023 года, а до этого запустил отзывы на арендаторов.

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