«Авито» запустил отзывы на покупателей

«Авито» запустил функцию, позволяющую продавцам оставлять отзывы на покупателей. Она станет доступна всем пользователям до конца мая, сообщается в телеграм-канале сервиса.
Продавец сможет написать отзыв на покупателя в категории «Товары» в нескольких случаях: если заказ совершен и получены деньги, если покупатель отказался от товара или вернул его, если покупатель или продавец отменили заказ до отправки товара.
Отзывы на покупателей будут видны продавцам после оформления заказа или начала переписки. Форма для отзыва появится на странице заказа, заполнить ее можно будет в течение 14 дней после появления. Через этот период или после проверки отзывы покупателя и продавца, если их оставили оба, отобразятся одновременно.
«Авито» стремится сделать обратную связь «максимально конструктивной», рассказали там. Сервис тестировал функцию с сентября 2023 года, а до этого запустил отзывы на арендаторов.