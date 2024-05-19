«Авито» запустил отзывы на покупателей

Отзывы на покупателей будут видны продавцам после оформления заказа или начала переписки. Форма для отзыва появится на странице заказа, заполнить ее можно будет в течение 14 дней после появления. Через этот период или после проверки отзывы покупателя и продавца, если их оставили оба, отобразятся одновременно.