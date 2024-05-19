Ученые нашли высохший рукав Нила, который могли использовать для строительства пирамид

Ученые нанесли на карту 64-километровый рукав Нила, который, по их мнению, исчез из‑за крупной засухи или песчаных бурь тысячи лет назад. Точная причина высыхания канала до сих пор неизвестна. Рукав Нила шириной около полукилометра и глубиной не менее 25 метров граничил с 31 пирамидой, построенной между 4700 и 3700 годами назад, включая известный комплекс Гизы.