Ученые нашли высохший рукав Нила, который могли использовать для строительства пирамид

Ученые из Университета Северной Каролины в Уилмингтоне обнаружили, что египетские пирамиды, вероятно, были построены вдоль высохшего рукава реки Нил. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature.
Исследователи использовали радиолокационные спутниковые снимки, исторические карты, геофизические исследования и отбор отложений — метод, которые применяется археологами для извлечения доказательств из образцов.
В результате им удалось получить изображения скрытых под песком и сельхозугодьями объектов — «погребенных рек и древних сооружений» в области, где расположено большинство древнеегипетских пирамид.
Ученые нанесли на карту 64-километровый рукав Нила, который, по их мнению, исчез из‑за крупной засухи или песчаных бурь тысячи лет назад. Точная причина высыхания канала до сих пор неизвестна. Рукав Нила шириной около полукилометра и глубиной не менее 25 метров граничил с 31 пирамидой, построенной между 4700 и 3700 годами назад, включая известный комплекс Гизы.
Авторы работы считают, что река играла ключевую роль в транспортировке огромного количества строительных материалов, оборудования и рабочей силы, необходимых для возведения пирамид. По мнению ученых, это также объясняет большое число пирамид в районе между Гизой и Лиштом, где находятся захоронения эпохи Среднего царства.