ЕС ужесточил требования к ввозу кошек и собак из России и Беларуси

Сегодня в 13:10
Фото: Raoul Droog/Unsplash

С 16 сентября 2024 года для ввоза домашних животных из России и Беларуси на территорию Евросоюза необходимо предоставить результаты серологического теста на антитела к бешенству. Об этом сообщила главный ветеринар департамента пограничного контроля Литвы Алиция Заранкович.

«Россия и Беларусь исключены из списка стран, которые эффективно реализуют антирабические [направленные против бешенства] требования. В прошлом году 63 животных, перевозимых в коммерческих целях, не были допущены в Литву из‑за несоответствий сопроводительных документов, условий перевозки или идентификационного номера животного», — цитирует слова Заранкович Delfi.

Тест на антитела к бешенству необходимо провести в специальных лабораториях, аккредитованных в ЕС. Их список опубликован на официальном сайте Евросоюза. Тест должен быть проведен как минимум через 30 дней после прививки против бешенства и как минимум за три месяца до даты въезда в страну Евросоюза. Также для животного необходим ветеринарный сертификат образца ЕС, выданный государственным ветеринаром третьей страны.

Сейчас для ввоза в ЕС домашнего животного требуется, чтобы оно было отмечено подкожным микрочипом или татуировкой, а также было привито от бешенства (первичная вакцинация животного не младше чем 12 недель).

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