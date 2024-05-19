ЕС ужесточил требования к ввозу кошек и собак из России и Беларуси

Тест на антитела к бешенству необходимо провести в специальных лабораториях, аккредитованных в ЕС. Их список опубликован на официальном сайте Евросоюза. Тест должен быть проведен как минимум через 30 дней после прививки против бешенства и как минимум за три месяца до даты въезда в страну Евросоюза. Также для животного необходим ветеринарный сертификат образца ЕС, выданный государственным ветеринаром третьей страны.