Звезда «Игры престолов» Софи Тернер рассказала про свою борьбу с депрессией

Британская актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов», рассказала в подкасте The Run-Through with Vogue о своей многолетней борьбе с депрессией. Об этом написал People.
Артистка поделилась, что на протяжении долгого времени сталкивалась с тревожностью и другими симптомами. Они могли досаждать ей в течение дней и недель.
Однако опыт материнства помог Тернер справиться с проблемами с психологическим здоровьем. По словам актрисы, рождение детей вдохновило ее лучше заботиться о своем состоянии.
Если раньше Тернер могла долгое время обходиться без помощи и поддержки, изолировать себя в минуты депрессии, то теперь она научилась обращаться к близким и не замыкаться в себе.
«У меня постоянно случаются такие моменты, когда я чувствую себя ошеломленной, тревожной и депрессивной, и тогда я звоню своим друзьям — и мне становится лучше примерно через 20 минут», — поделилась Тернер.
Также актриса научилась механизмам преодоления психологических сложностей, к примеру дыхательным упражнениям. С этим ей помогла терапия. Во время нее Тернер работала в том числе над своими пищевыми привычками.
В прошлом, как отметила артистка, она часто вступала на «темный путь», плохо питаясь или вовсе отказываясь от еды. Но материнство помогло Тернер изменить ее представления о самоуважении и заботе о себе.
«Дети просто подарили мне совершенно новый взгляд на жизнь, на хорошее самочувствие и да, на важность здоровья и уважительного отношения к себе», — заявила актриса, признавшись, что хочет подавать хороший пример малышам.