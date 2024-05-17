Солистку группы Una Анастасию Котову убил ее парень

В Петербурге погибла 37-летняя солистка инди-группы Una Анастасия Котова. Девушка скончалась в результате побоев, которые нанес ей бойфренд Артем Табачук. Об этом написало РИА «Новости».
Между певицей и ее молодым человеком 15 мая произошла ссора. Она, как заявили в правоохранительных органах, «переросла в обоюдную драку». Во время нее парень Анастасии сильно избил ее.
Когда Котова потеряла сознание, Табачук сам позвонил в полицию и рассказал о случившемся. Мужчина признался, что «его девушка лежит вся в крови». Медики не смогли помочь артистке: она скончалась на месте.
Бойфренд погибшей во время ссоры был пьян. По информации «Московского комсомольца», он ударил Анастасию табуреткой. После смерти девушки мужчину доставили в полицию.
По информации СМИ, в прошлом Табачука уже трижды привлекали к уголовной ответственности за грабеж. Теперь ему грозит оказаться в тюрьме на срок до 15 лет.
Коллеги Анастасии по группе рассказали поклонникам о трагедии. Они пообещали в ближайшее время выпустить последнюю песню Котовой. Обстоятельства смерти певицы музыканты комментировать не стали.