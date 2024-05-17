Первый контракт Месси, подписанный на салфетке, продали за 965 тыс. долларов

В итоге Месси провел почти два десятилетия в «Барселоне» с 2003 по 2021 год. С клубом футболист стал 10-кратным чемпионом Испании, восемь раз выиграл Суперкубок Испании, семь раз — Кубок Испании, четыре раза — Лигу чемпионов, по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.