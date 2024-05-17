Первый контракт Месси, подписанный на салфетке, продали за 965 тыс. долларов

На аукционе Bonhams продали салфетку, на которой 13-летний Лионель Месси подписал первый контракт с «Барселоной». Об этом сообщает Associated Press.
Лот ушел за 965 тыс. долларов. Имя покупателя не раскрывается. Принципиальное соглашение о подписании контракта с Месси было написано на салфетке почти 25 лет назад в теннисном клубе Барселоны.
Этот контракт должен был заверить отца футболиста, Хорхе, в том, что сделка состоится. Отец пригрозил, что заберет сына обратно в Аргентину, так как переговоры с «Барселоной» зашли в тупик. Вскоре после этого семье поступил официальный и подробный договор с клубом.
На салфетке с датой 14 декабря 2000 года стоят подписи Гаджиоли, еще одного агента Хосепа Марии Мингеллы и тогдашнего спортивного директора «Барселоны» Карлеса Рексача.
В итоге Месси провел почти два десятилетия в «Барселоне» с 2003 по 2021 год. С клубом футболист стал 10-кратным чемпионом Испании, восемь раз выиграл Суперкубок Испании, семь раз — Кубок Испании, четыре раза — Лигу чемпионов, по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.