Пермские ученые разработали нейросеть, которая предупреждает о санкциях

Интеллектуальная система, созданная пермскими учеными, высчитывает возможность попадания под санкции на основе нескольких параметров: отрасли деятельности компании, числа ее упоминаний в СМИ, прибыли и объема реализации, темпов роста и типа отчетности. Для каждой фирмы она вычисляет значение от 0 до 100, где меньше 50 означает минимальный риск попадания в санкционные списки, а более 50 — высокий.
Нейросеть обучалась на крупной базе российских компаний, в которой присутствуют как попавшие под ограничения, так и свободные от них, а также на санкционном листе США.
Работоспособность системы проверили на трех организациях: для Московского метрополитена нейросеть рассчитала высокую угрозу попадания под санкции, для нефтяной компании «Полярное сияние» — минимальную, а для авиакомпании Azur подтвердила факт наложения ограничений.
Одна из авторок разработки, доцентка кафедры «Прикладная математика» Дарья Владимирова заявила, что достоверность нейросети — около 90%. Ученые считают, что их система будет полезна для компаний, инвесторов и регулирующих органов, которые смогут использовать эти прогнозы для принятия решений в свою пользу.