Пермские ученые разработали нейросеть, которая предупреждает о санкциях

Интеллектуальная система, созданная пермскими учеными, высчитывает возможность попадания под санкции на основе нескольких параметров: отрасли деятельности компании, числа ее упоминаний в СМИ, прибыли и объема реализации, темпов роста и типа отчетности. Для каждой фирмы она вычисляет значение от 0 до 100, где меньше 50 означает минимальный риск попадания в санкционные списки, а более 50 — высокий.