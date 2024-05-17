Пол Маккартни стал первым британским музыкантом-миллиардером

В ноябре 2023 года также вышла неизданная ранее песня битлов «Now and Then», которая возглавила музыкальные чарты в США, Великобритании и других странах. Для релиза Маккартни и Ринго Старр дополнили демотрек, записанный в 1977 году покойным Джоном Ленноном, гитарой Джорджа Харрисона, который умер в 2001 году.