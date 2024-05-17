Пол Маккартни стал первым британским музыкантом-миллиардером

Бывший басист легендарных The Beatles Пол Маккартни стал первым британским музыкантом, состояние которого оценивается в 1 млрд фунтов стерлингов (1,27 млрд долларов), передает Associated Press.
По информации составителей ежегодного списка Sunday Times Rich List, с прошлого года состояние 81-летнего музыканта и его жены Нэнси Шевелл выросло на 50 млн фунтов. Артист заработал благодаря турне «2023 Got Back», росту стоимости его каталога, а также каверу Бейонсе на песню The Beatles «Blackbird», который вошел в ее альбом «Cowboy Carter».
В ноябре 2023 года также вышла неизданная ранее песня битлов «Now and Then», которая возглавила музыкальные чарты в США, Великобритании и других странах. Для релиза Маккартни и Ринго Старр дополнили демотрек, записанный в 1977 году покойным Джоном Ленноном, гитарой Джорджа Харрисона, который умер в 2001 году.
Издание отмечает, что 50 млн фунтов стерлингов из состояния пары — это заслуга супруги музыканта, дочери покойного американского магната Майка Шевелла.
В списке 350 богатейших людей Великобритании Маккартни занял 165-е место. Первое место досталось Гопи Хиндудже и его семье, владеющим банковским, медийным и развлекательным конгломератом Hinduja Group. Их состояние оценили в 37 млрд фунтов стерлингов.
В список также вошли создательница «Гарри Поттера» Джоан Роулинг и певец Элтон Джон, состояние которых оценили в 945 млн и 470 млн фунтов соответственно.