Новая часть «Астрала» выйдет летом 2025 года

Никакие другие подробности о ленте не называются. Будут ли участвовать в нем постоянные актеры франшизы Патрик Уилсон и Ли Уоннелл, тоже неизвестно.
В 2023 году вышел «Астрал: Красная дверь», ставший пятым фильмом франшизы. Он заработал в прокате 189 млн долларов по всему миру при бюджете в 16 млн. Всего с момента запуска в 2010 году франшиза заработала 730 млн долларов по всему миру.
«Астрал: Красная дверь» стал режиссерским дебютом Патрика Уилсона, который сыграл главу семейства Джоша. В качестве сценариста выступил Скотт Командс. Он написал сценарий на основе истории, разработанной создателем франшизы Ли Уоннеллом.
Действие хоррора разворачивается спустя десять лет после событий первых двух фильмов. Далтон Ламберт готовится к поступлению в колледж, но его мечта превращается в кошмар, когда демоны прошлого внезапно возвращаются.