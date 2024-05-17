Новая часть «Астрала» выйдет летом 2025 года

В 2023 году вышел «Астрал: Красная дверь», ставший пятым фильмом франшизы. Он заработал в прокате 189 млн долларов по всему миру при бюджете в 16 млн. Всего с момента запуска в 2010 году франшиза заработала 730 млн долларов по всему миру.