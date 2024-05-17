Пол Дано, Алисия Викандер и Джуд Лоу снимутся в адаптации романа о вымышленном советнике Путина

Сегодня в 14:34
Фото: Éditions Gallimard

Пол Дано («Нефть»), Алисия Викандер («Из Машины»), Джуд Лоу («Талантливый мистер Рипли»), Зак Галифианакис («Мальчишник в Вегасе») и Том Стерридж («Рок-волна») вошли в актерский состав политического триллера Оливье Ассайяса «Кремлевский волшебник», основанном на одноименном бестселлере Джулиано да Эмполи, передает Variety.

События романа разворачиваются в России в начале 1990-х. В центре сюжета — молодой телевизионный продюсер Вадим Баранов, который неожиданно для себя становится политтехнологом агента ФСБ Владимира Путина.

Как отмечали многие западные СМИ, персонаж Баранова во многом вдохновлен Владиславом Сурковым. Также в книге появляются многие реальные личности из окружения Владимира Путина, в том числе Евгений Пригожин.

Режиссером экранизации выступит Оливье Ассайяс, работавший над фильмами «Вне времени», «Персональный покупатель», «Ирма Веп» и «Двойная жизнь».

Роман писателя и журналиста Джулиано да Эмполи вышел в 2022 году и стал пятой самой продаваемой книгой года во Франции. Обозреватель New York Times даже выражал опасение, что популярность произведения может повлиять на отношение французского общества к боевым действиям на территории Украины.

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