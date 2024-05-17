Пол Дано, Алисия Викандер и Джуд Лоу снимутся в адаптации романа о вымышленном советнике Путина

Роман писателя и журналиста Джулиано да Эмполи вышел в 2022 году и стал пятой самой продаваемой книгой года во Франции. Обозреватель New York Times даже выражал опасение, что популярность произведения может повлиять на отношение французского общества к боевым действиям на территории Украины.