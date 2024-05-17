Корпорация Microsoft начала отключать российских корпоративных клиентов от своих облачных продуктов, передает ТАСС.
Одним из таких продуктов стал Power BI. Об ограничениях на его подписку сообщили в чате ГК Softline для заказчиков. По информации агентства, продукты физических лиц корпорация отключать не планирует.
«Microsoft, судя по всему, утвердил список продуктов к отключению. Со вчерашнего вечера начались веерные остановки подписок в CSP, партиями отключают по 5–10 заказчиков. Под остановку попали подписки Power BI, Visio, Project», — рассказали специалисты компании.
Новые ограничения связаны с 12-м пакетом санкций ЕС против России, введенным в декабре прошлого года. Он ограничил поставку в Россию программного обеспечения для бизнес-аналитики и других продуктов.