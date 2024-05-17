Microsoft начала отключать российских корпоративных клиентов от своих облачных продуктов

Сегодня в 13:43
Фото: Tadas Sar/Unsplash

Корпорация Microsoft начала отключать российских корпоративных клиентов от своих облачных продуктов, передает ТАСС.

Одним из таких продуктов стал Power BI. Об ограничениях на его подписку сообщили в чате ГК Softline для заказчиков. По информации агентства, продукты физических лиц корпорация отключать не планирует.

«Microsoft, судя по всему, утвердил список продуктов к отключению. Со вчерашнего вечера начались веерные остановки подписок в CSP, партиями отключают по 5–10 заказчиков. Под остановку попали подписки Power BI, Visio, Project», — рассказали специалисты компании.

Новые ограничения связаны с 12-м пакетом санкций ЕС против России, введенным в декабре прошлого года. Он ограничил поставку в Россию программного обеспечения для бизнес-аналитики и других продуктов.

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