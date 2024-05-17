МОК запретил журналистам на Олимпиаде показывать символику России

Сегодня в 13:38
Фото: Shinnosuke Ando/Unsplash

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил российским журналистам использовать символику страны на Олимпиаде в Париже. Об этом сообщает ТАСС.

«К сотрудникам медиа предъявляются такие же требования, как и к нейтральным спортсменам», — рассказали в организации.

В конце 2023 года МОК допустил спортсменов из России и Беларуси для участия в Олимпиаде в нейтральном статусе. При этом до участия в соревнованиях не будут допущены спортсмены, которые бы поддерживали спецоперацию.

На Олимпиаде запретили любую демонстрацию официальной символики России и Беларуси. Также запрещено использовать символ Z и любую военную символику.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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