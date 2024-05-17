Исследование: подростки, проводящие много времени в соцсетях, чаще курят сигареты и вейпы

Среди тех, кто пользуется соцсетями до 3 часов в день, количество курящих составило 9,2%. Показатель вырос до 12,2% среди тех, кто проводит в них от 4 до 6 часов, и до 15,7% среди тех, кто тратит на соцсети 7 и более часов в будний день. В то же время среди молодых людей, которые не пользуются соцсетями, об употреблении сигарет рассказали лишь 2%.