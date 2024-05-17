Исследование: подростки, проводящие много времени в соцсетях, чаще курят сигареты и вейпы

Дети и подростки, проводящие много времени в социальных сетях, с большей вероятностью склонны курить сигареты и вейпы, говорится в исследовании The UK Household Longitudinal Study.
Его результаты показали, что молодые люди, которые пользуются соцсетями более 7 часов в день, в восемь раз чаще курят сигареты и в четыре раза чаще вейпят, чем их сверстники, реже просматривающие ленту. По словам исследователей, компании, владеющие онлайн-платформами, обладают внушительным влиянием на то, как подростки знакомятся с курением и вейпингом.
В опросе участвовали 10 808 человек в возрасте от 10 до 25 лет. Более 8,5% респондентов рассказали, что в настоящее время курят сигареты, а 2,5% — вейпы. Чуть более 1% используют и то и другое.
Среди тех, кто пользуется соцсетями до 3 часов в день, количество курящих составило 9,2%. Показатель вырос до 12,2% среди тех, кто проводит в них от 4 до 6 часов, и до 15,7% среди тех, кто тратит на соцсети 7 и более часов в будний день. В то же время среди молодых людей, которые не пользуются соцсетями, об употреблении сигарет рассказали лишь 2%.
По такому же принципу процент вейперов возрос с 0,8% среди тех, кто проводит в онлайне меньше 3 часов, до 4% в числе тех, кто сидит там большую часть дня.
Исследователи из Школы общественного здравоохранения Имперского колледжа Лондона заявили, что существуют «убедительные доказательства того, что вейп-компании используют социальные сети для продвижения своей продукции».
«Социальные сети могут стимулировать курение сигарет и использование электронных сигарет как посредством прямой целевой рекламы, так и с помощью инфлюэнсеров», — написали они.