Опрос: 37% студентов из России хотели бы создать НКО

Сегодня в 10:50
Фото: Sincerely Media/Unsplash

37% студентов хотели бы в будущем создать собственную некоммерческую организацию (НКО), стать ее инициатором или возглавить. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на онлайн-опрос, проведенный Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ совместно со студенческой платформой «Твой ход».

В исследовании приняли участие 1829 респондентов в возрасте 18–35 лет. Из него следует, что 77% опрошенных хотели бы участвовать в деятельности НКО. При этом 38% предпочли бы работать в некоммерческих организациях на профессиональной основе.

Из опроса также следует, что 71% опрошенных сами участвовали в работе НКО. Чаще всего они участвовали в деятельности групп, органов школьного или студенческого самоуправления.

Среди них — студенческие советы, советы общежитий (28%), профсоюзные организации (22%), профессиональные ассоциации, творческие союзы и молодежные неформальные объединения неполитического характера (по 15%).

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