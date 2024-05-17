Опрос: 37% студентов из России хотели бы создать НКО

37% студентов хотели бы в будущем создать собственную некоммерческую организацию (НКО), стать ее инициатором или возглавить. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на онлайн-опрос, проведенный Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ совместно со студенческой платформой «Твой ход».
В исследовании приняли участие 1829 респондентов в возрасте 18–35 лет. Из него следует, что 77% опрошенных хотели бы участвовать в деятельности НКО. При этом 38% предпочли бы работать в некоммерческих организациях на профессиональной основе.
Из опроса также следует, что 71% опрошенных сами участвовали в работе НКО. Чаще всего они участвовали в деятельности групп, органов школьного или студенческого самоуправления.
Среди них — студенческие советы, советы общежитий (28%), профсоюзные организации (22%), профессиональные ассоциации, творческие союзы и молодежные неформальные объединения неполитического характера (по 15%).