Инсайдеры: Джадд Апатоу уже несколько лет не может заручиться поддержкой студий для нового проекта

Продюсер, режиссер и сценарист Джадд Апатоу, работавший над картинами «Сорокалетний девственник», «SuperПерцы», «Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди», уволил своего агента, с которым проработал 30 лет, передает голливудский инсайдер Мэтт Беллони.
По его мнению, причиной расставания стало то, что знаменитый комик уже несколько лет не может заручиться поддержкой студий для своего нового фильма.
Последней работой Апатоу в качестве сценариста стала провальная комедия «Пузырь» в 2022 году. С тех пор он занимался документальными проектами, но, по информации источников, уже какое‑то время стремится вернуться в режиссерское кресло.
Прошлой осенью постановщик питчил студиям свою новую картину с рейтингом R. В ней Зак Галифианакис должен был исполнить «полуотмененного» комика, однако никто не взялся за проект.
По мнению инсайдеров, автор культовых фильмов нулевых столкнулся с такой проблемой из‑за общей тенденции снижения количества комедий среди голливудских проектов.