В России запретят жидкости для «электронок» с ароматизаторами и БАДами

В России собираются запретить жидкости для «электронок» с ароматизаторами, пищевыми добавками и БАДами. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Минздрав.
По данным издания, министерство уже подготовило список «веществ, направленных на повышение привлекательности» вейпов.
Авторы перечня также отнесли производные никотина, алкалоиды табака, органические кислоты, этиловый спирт, какао-бобы, лакрицу, аммоний, аммиак и вещества, содержащие в структуре бета-карболин к добавкам , «усиливающим никотиновую зависимость».
Если его примут, то в продаже останутся только жидкости с никотином, глицерин дистиллированный (с чистотой не менее 94%) и пропиленгликоль (с чистотой не менее 95%).
В пояснительной записке говорится, что цель такого запрета «сокращение потребления и распространения никотинсодержащей продукции среди населения, особенно среди молодежи». Авторы ссылаются на международные исследования, согласно которым для подростков вкус вдыхаемого аэрозоля является главным фактором выбора «электронок».