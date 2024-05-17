Джереми Кларксона назвали самым сексуальным мужчиной Великобритании

Джереми Кларксон второй год подряд признан самым сексуальным мужчиной Великобритании и Ирландии. Это следует из опроса сайта знакомств Illicit Encounters.
Второе место в опросе занял Том Холланд, а третье — принц Уэльский Уильям. Ведущий «Топ Гира» и «Фермы Кларксона» также опередил Киллиана Мерфи и Идриса Эльбу.
В ежегодном опросе Illicit Encounters приняли участие 2000 женщин. Им было необходимо оценить 50 знаменитых мужчин по 10-балльной шкале в зависимости.
«Кларксон и его ферма — это что‑то вроде Ноева ковчега. Мы все знаем о его дерзком характере, но последняя серия его шоу показала, что он может затронуть сердечные струны — и, очевидно, его фермерский образ продолжает заставлять сердца биться», — рассказала представитель сайта Джессика Леони. По ее мнению, в следующем году Кларксон станет трехкратным чемпионом.
Ранее в этом месяце Кларксон подтвердил, что уже снимает четвертый сезон « Фермы Кларксона» для Amazon Prime Video. В шоу ведущий пытается управлять фермой на своем участке в 1000 акров в Котсуолдсе, несмотря на отсутствие опыта ведения сельского хозяйства.