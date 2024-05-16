В Воронеже двух девушек обвинили в пропаганде ЛГБТ* за поцелуй в баре

Сегодня в 02:22
Фото: Michael Discenza/Unsplash

В Воронеже двух девушек обвинили по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений после того, как они поцеловались в баре «Доски». Об этом сообщили «Вести Воронеж».

В отношении 23-летней и 25-летней горожанок составили административный протокол. Девушкам предстоит предстать перед судом, им грозит штраф до 100 тыс. рублей.

Поводом стала жалоба посетителей бара «Доски», которые увидели поцелуй подруг и обратились с жалобой к главе СК РФ Александру Бастрыкину. Он иницировал проверку, в результате которой установили личности девушек.

Горожане также потребовали закрыть бар, где произошел инцидент. Никакие меры в отношении заведения пока приняты не были, но «Доски» временно прекратили свою работу.

В баре заявили, что закрылись на ремонт. Администраторы заведения пояснили, что там начинается «процесс трансформации», после которого «Доски» откроются в новом формате.

* Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в РФ 

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