В Воронеже двух девушек обвинили в пропаганде ЛГБТ* за поцелуй в баре

В Воронеже двух девушек обвинили по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений после того, как они поцеловались в баре «Доски». Об этом сообщили «Вести Воронеж».
В отношении 23-летней и 25-летней горожанок составили административный протокол. Девушкам предстоит предстать перед судом, им грозит штраф до 100 тыс. рублей.
Поводом стала жалоба посетителей бара «Доски», которые увидели поцелуй подруг и обратились с жалобой к главе СК РФ Александру Бастрыкину. Он иницировал проверку, в результате которой установили личности девушек.
Горожане также потребовали закрыть бар, где произошел инцидент. Никакие меры в отношении заведения пока приняты не были, но «Доски» временно прекратили свою работу.
В баре заявили, что закрылись на ремонт. Администраторы заведения пояснили, что там начинается «процесс трансформации», после которого «Доски» откроются в новом формате.
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