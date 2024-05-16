Уилл Смит и Мартин Лоуренс вновь вместе в трейлере продолжения «Плохих парней»

Сегодня в 01:29
Кадр: Sony Pictures

На ютуб-канале Sony Pictures Entertainment опубликовали трейлер боевика «Плохие парни до конца» — нового фильма культовой франшизы с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом в главных ролях.

Очередная, уже четвертая лента серии, выйдет на экраны 5 июня. Она расскажет, как лучшие друзья и детективы Майк Лоури и Маркус Бернетт расследуют коррупцию в полицейском департаменте Майями. Чтобы раскрыть преступления, героям придется действовать вне закона.

Режиссерами новых «Плохих парней» выступили Адиль Эль Арби и Билал Фалла — бельгийские кинематографисты, работавшие над третьим фильмом франшизы «Плохие парни навсегда». Сценарий написали Крис Бремнер («Человек из Торонто») и Уилл Билл («Аквамен»).

В актерский состав ленты вошли Ванесса Хадженс («Классный мюзикл»), Александр Людвиг («Переводчик»), Паола Нуньес («Падение дома Ашеров»), Эрик Дэйн («Марни и я»), Йоан Гриффит («Разлом Сан-Андреас») и Джейкоб Скипио («Форпост»).

Также в фильме участвовали Мелани Либурд, Таша Смит, Тиффани Хэддиш и Джо Пантолиан. Среди продюсеров проекта — Уилл Смит, Джерри Брукхаймер, Чед Оман, Дуг Белград, Крис Бремнер, Мартин Лоуренс, Барри Уолдман и другие.

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