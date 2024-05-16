Уилл Смит и Мартин Лоуренс вновь вместе в трейлере продолжения «Плохих парней»

Очередная, уже четвертая лента серии, выйдет на экраны 5 июня. Она расскажет, как лучшие друзья и детективы Майк Лоури и Маркус Бернетт расследуют коррупцию в полицейском департаменте Майями. Чтобы раскрыть преступления, героям придется действовать вне закона.