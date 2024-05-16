Блейк Лайвли сталкивается с домашним насилием в трейлере фильма «Все закончится на нас»

Молодые люди быстро влюбляются друг в друга, но по мере развития их отношений Лили начинает замечать в Райле нечто, что напоминает ей о прошлом ее родителей. Возвращение в жизнь девушки ее первой любви, Атласа Корригана, приводят к разрушению романа с Райлом и тому, что Лили приходится полагаться на саму себя.