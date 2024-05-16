Блейк Лайвли сталкивается с домашним насилием в трейлере фильма «Все закончится на нас»

На ютуб-канале Sony Pictures Entertainment опубликовали трейлер фильма «Все закончится на нас», основанного на романе Коллин Хувер. Он выйдет на экраны кинотеатров 9 августа.
Картина расскажет о Лили Блум — женщине, которая преодолела травматичное детство и начала новую жизнь в Бостоне. Она стремится открыть собственный бизнес и однажды встречает очаровательного нейрохирурга Райла Кинкейда.
Молодые люди быстро влюбляются друг в друга, но по мере развития их отношений Лили начинает замечать в Райле нечто, что напоминает ей о прошлом ее родителей. Возвращение в жизнь девушки ее первой любви, Атласа Корригана, приводят к разрушению романа с Райлом и тому, что Лили приходится полагаться на саму себя.
Помимо Лайвли, в фильме снялись Джастин Бальдони, Дженни Слейт, Хасан Минхадж, Эми Мортон, Брэндон Скленар и Алекс Нюстадтер. Бальдони также выступил режиссером картины. Ранее он снял фильм «В метре друг от друга».
«Все закончится от нас» Бальдони поставил по сценарию Кристи Холл («Папуля»). Оба кинематографиста выступили продюсерами проекта наряду с Андреей Аджемиан, Эндрю Калофом, Джейми Хитом, Алексом Саксом, Лайвли, Хувер и Стивом Саровицем.