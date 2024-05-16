Знакомая с Дэвидом Боуи женщина заявила, что тот заменял еду молоком во время работы на студии

Женщина по имени Тиффани Мюррей, чья мать Джоан работала на звукозаписывающей студии Rockfield, дала интервью изданию The Times. В нем она заявила, что музыкант Дэвид Боуи практически никогда не ел.
Мать Тиффани работала шеф-поваром на студии и отвечала за питание артистов. Боуи продюсировал в 1979 году альбом Игги Попа «Soldier». Во время работы, по словам Мюррей, певец буквально выживал на молоке.
Как утверждает Тиффани, Боуи был «тихим человеком со странными глазами, который почти не ел». Он отказывался от еды и закусок и вместо них просил налить ему стакан молока.
Тиффани не первый человек, который рассказывает о необычных пищевых привычках звезды. Автор книги «Странное очарование — Дэвид Боуи: Окончательная история» Дэвид Бакли утверждал, что рацион музыканта состоял в основном из молока, красных и зеленых перцев.
Предположительно, такой выбор продуктов Боуи был связан с его растущей зависимостью от кокаина. В конце 70-х, как говорит гитарист Карлос Аломар, Боуи весил порядка 45 килограмм.
Дэвид Боуи скончался в январе 2016 года в возрасте 69 лет. Близкие артиста заявили, что он умер в окружении семьи после «мужественной 18-месячной борьбы с раком».