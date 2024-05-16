Фонд Сокурова не будет проводить в этом году фестиваль «Пример интонации»

Кинофестиваль «Пример интонации» в этом году не состоится. Об этом заявили в фонде Александра Сокурова, который организует фестиваль.
«Мы знаем, что многие из вас ждали объявления дат и программы фестиваля „Пример интонации“. К сожалению, в этом году фестиваль не состоится», — сказано в соцсетях фонда. Почему мероприятие решили не проводить, не уточняется.
Организаторы выразили надежду, что вернуться к «интересным киновстречам и просмотру фестивальных новинок на берегу Финского залива» получится следующим летом.
В прошлом году «Пример интонации» проходил с 1 по 4 июня в петербургском «Севкабель Порту». На нем были премьеры заметных российских картин: «Сказки» Александра Сокурова, «Снегиря» Бориса Хлебникова, «Наследия» Романа Михайлова, фильма «Клетка ищет птицу» Малики Мусаевой и других.
В программе были и работы зарубежных режиссеров: «Мое преступление» Франсуа Озона, «Копенгагена не существует» Мартина Сковбьерга, «Дом удовольствий» Аниссы Боннефон и «Боги Мексики» мексиканского документалиста Хельмута Досантоса.
«Афиша Daily» называла «Пример интонации» главным кинофестивалем лета и составляла по нему подробный гид.