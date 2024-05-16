Халле Берри привязывает себя и детей к дому в постапокалиптическом триллере «Никогда не отпускай»

Сегодня в 20:15
Кадр: Lionsgate

На ютуб-канале Lionsgate Movies опубликовали трейлер фильма «Никогда не отпускай» — нового психологического триллера от создателя «Зеркал» и «Кислорода» Александра Ажа.

Главную роль в нем исполнила лауреатка премии «Оскар» Халле Берри («Люди Иск», «Готика»). Она сыграла мать, которая живет с двумя детьми в доме посреди леса. Героиня не разрешает своим мальчикам отходить от дома дальше, чем на расстояние вытянутой веревки, утверждая, что иначе с ними случится беда.

Когда дети идут на прогулку, они привязывают себя веревкой к дому, которая однажды рвется в руках одного из сыновей. Мальчик благополучно возвращается к семье и начинает подозревать, что мир не так страшен, как описывает его мать.

По словам женщины, некоторое время назад наступил буквально конец света. Идея покинуть дом и его окрестности обернется кошмаром, заверяет она. Судя по трейлеру, семье предстоит выяснить, так ли это.

Роли сыновей в триллере сыграли Перси Даггс III и Энтони Б.Дженкинс. Сценарий фильма написали Кевин Кофлин и Райан Грассби, а оператором стал Максим Александр. Премьера ленты состоится 27 сентября.

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