Халле Берри привязывает себя и детей к дому в постапокалиптическом триллере «Никогда не отпускай»

На ютуб-канале Lionsgate Movies опубликовали трейлер фильма «Никогда не отпускай» — нового психологического триллера от создателя «Зеркал» и «Кислорода» Александра Ажа.
Главную роль в нем исполнила лауреатка премии «Оскар» Халле Берри («Люди Иск», «Готика»). Она сыграла мать, которая живет с двумя детьми в доме посреди леса. Героиня не разрешает своим мальчикам отходить от дома дальше, чем на расстояние вытянутой веревки, утверждая, что иначе с ними случится беда.
Когда дети идут на прогулку, они привязывают себя веревкой к дому, которая однажды рвется в руках одного из сыновей. Мальчик благополучно возвращается к семье и начинает подозревать, что мир не так страшен, как описывает его мать.
По словам женщины, некоторое время назад наступил буквально конец света. Идея покинуть дом и его окрестности обернется кошмаром, заверяет она. Судя по трейлеру, семье предстоит выяснить, так ли это.
Роли сыновей в триллере сыграли Перси Даггс III и Энтони Б.Дженкинс. Сценарий фильма написали Кевин Кофлин и Райан Грассби, а оператором стал Максим Александр. Премьера ленты состоится 27 сентября.