По «Гарри Поттеру» снимут кулинарное шоу. Ведущими станут близнецы Уизли

«Что происходит, когда магия волшебного мира встречается с кастрюлями, сковородками и большим количеством смеси для пирожных? Скоро мы узнаем об этом. Смогут ли пекари использовать свою внутреннюю миссис Уизли? Или их попытки окажутся такими же успешными, как один из взрывающихся котлов Шеймуса Финнигана?» — говорится на сайте.