По «Гарри Поттеру» снимут кулинарное шоу. Ведущими станут близнецы Уизли

Food Network анонсировала запуск кулинарного шоу, вдохновленного вселенной Гарри Поттера. Об этом сообщается на сайте Wizards World.
В шоу под названием «Гарри Поттер: Волшебники выпечки» участники будут соревноваться, готовя сладкие угощения по мотивам волшебной истории.
«Что происходит, когда магия волшебного мира встречается с кастрюлями, сковородками и большим количеством смеси для пирожных? Скоро мы узнаем об этом. Смогут ли пекари использовать свою внутреннюю миссис Уизли? Или их попытки окажутся такими же успешными, как один из взрывающихся котлов Шеймуса Финнигана?» — говорится на сайте.
Вести «Гарри Поттер: Волшебники выпечки» будут актеры Джеймс и Оливер Фелпс (Фред и Джордж Уизли).
Сниматься шоу будет на студии в Ливсдене, где снималась серия фильмов о Гарри Поттере. Авторы пообещали, что в передаче будут показаны «Нора», «Гринготтс», Платформа 9¾ и Большой зал. Премьера первого выпуска состоится на рождественские праздники.