Военный на «Поле чудес» подарил Якубовичу сбитый украинский дрон

Участник военной операции на Украине Руфет Рустамов на программе «Поле чудес» подарил Леониду Якубовичу сбитый украинский дрон. Выпуск с российскими военными показали в эфире Первого канала 10 мая.
На сцене передачи установили плакат «Родина-мать зовет» и манекен в форме. В зрительном зале сидели военные с георгиевскими ленточками. Такая же лента была и на пиджаке ведущего.
Житель Новочеркасска Рустамов, подаривший Якубовичу FPV-дрон, заявил, что лично участвовал в посадке этого БПЛА на землю. По словам участника боевых действий, «при штурмовых действиях» он подавил два украинских БПЛА самолетного типа и четыре FPV-дрона, за что был награжден Георгиевским крестом.
«Леонид Аркадьевич, это эксклюзивно для вас — вражеский дрон противника, посаженный орлами батальона РЭБ 150-й мотострелковой дивизии. Ребята просили, чтобы я в целости привез эту экспозицию и вручил ее вам», — заявил мужчина.
«Дрон приволок?» — с улыбкой отреагировал ведущий.
Темой выпуска «Поля чудес» от 10 мая был «Военный быт». Рустамов играл в третьей тройке игроков и вышел в полуфинал.