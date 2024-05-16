Военный на «Поле чудес» подарил Якубовичу сбитый украинский дрон

Житель Новочеркасска Рустамов, подаривший Якубовичу FPV-дрон, заявил, что лично участвовал в посадке этого БПЛА на землю. По словам участника боевых действий, «при штурмовых действиях» он подавил два украинских БПЛА самолетного типа и четыре FPV-дрона, за что был награжден Георгиевским крестом.