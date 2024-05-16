В Москве пройдет конференция для IT-специалистов True Tech Day 2.0

В Москве 17 мая пройдет технологическая конференция для IT-cпециалистов True Tech Day 2.0. Она состоится в «МТС Live Холл», а также онлайн в интерактивном формате. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
Конференцию организуют во второй раз. На ней выступят первый вице-президент МТС по технологиям Павел Воронин и директор по продуктам Positive Technologies Денис Кораблев.
Они расскажут, как разработчикам начать работу с языковыми моделями и запустить их дома, как прокачать навыки в Event Storming и создавать правильные микросервисы быстро и эффективно.
Интересующиеся Tech4Art смогут узнать, как технологии создают искусство будущего. Архитекторы СУБД разберутся с тонкостями мультимастера в архитектуре PostgreSQL. А DevOps-инженеры повысят компетенции в управлении базами данных в Kubernetes.
Среди выступающих на конференции будут руководитель разработки платформы DBaaS в «Авито» Владимир Алешин, CPO YDB в «Яндексе» Олег Бондарь, руководитель кластерной группы Postgres Professional Павел Конотопов.
Также на True Tech Day 2.0 представят свои доклады CTO CloudMTS Данила Дюгуров, лидер продукта Synapse Service Mesh в «СберТех» Максим Чудновский, Senior Data Scientist в Lamoda Tech Илья Верников и художник Миша Most.