В Москве пройдет конференция для IT-специалистов True Tech Day 2.0

Сегодня в 19:32
Фото: wocintechchat/Unsplash

В Москве 17 мая пройдет технологическая конференция для IT-cпециалистов True Tech Day 2.0. Она состоится в «МТС Live Холл», а также онлайн в интерактивном формате. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Конференцию организуют во второй раз. На ней выступят первый вице-президент МТС по технологиям Павел Воронин и директор по продуктам Positive Technologies Денис Кораблев.

Они расскажут, как разработчикам начать работу с языковыми моделями и запустить их дома, как прокачать навыки в Event Storming и создавать правильные микросервисы быстро и эффективно.

Интересующиеся Tech4Art смогут узнать, как технологии создают искусство будущего. Архитекторы СУБД разберутся с тонкостями мультимастера в архитектуре PostgreSQL. А DevOps-инженеры повысят компетенции в управлении базами данных в Kubernetes.

Среди выступающих на конференции будут руководитель разработки платформы DBaaS в «Авито» Владимир Алешин, CPO YDB в «Яндексе» Олег Бондарь, руководитель кластерной группы Postgres Professional Павел Конотопов.

Также на True Tech Day 2.0 представят свои доклады CTO CloudMTS Данила Дюгуров, лидер продукта Synapse Service Mesh в «СберТех» Максим Чудновский, Senior Data Scientist в Lamoda Tech Илья Верников и художник Миша Most.

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