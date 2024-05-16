Управление глазами и защита от укачивания: что анонсировала Apple в iOS 18

Apple анонсировала новые функции для людей с ограниченными возможностями. Они появятся в iOS 18, iPadOS 18 и visionOS 2.
«Мы верим в преобразующую силу инноваций, способную обогатить жизнь», — сказал гендиректор компании Тим Кук. «Эти новые функции окажут влияние на жизнь широкого круга пользователей, предоставляя новые возможности для общения, управления устройствами и передвижения по миру», — добавила старший директор Apple по глобальной политике и инициативам в области доступности Сара Херрлингер.
Среди новых функций — управление глазами, вибрации в такт музыке для глухих пользователей, защита от укачивания и другие. Собирали самые интересные.
Управление глазами
Eye Tracking, основанная на искусственном интеллекте, позволит управлять iPhone и iPad движением глаз. Функция была разработана специально для пользователей с ограниченными возможностями. С ее помощью можно скроллить ленту, переключаться между приложениями и совершать другие базовые действия без рук.
Музыка для глухих
Новый способ прослушивания музыки на iPhone для глухих и слабослышащих пользователей. При включении Music Haptics телефон воспроизводит постукивания и вибрации в такт музыке. Сообщается, что функция работает с миллионами песен в Apple Music и будет доступна в виде API для разработчиков.
Нетипичная речь
Listen for Atypical Speech повышает точность распознавания речи для запуска команд. Она предназначена для пользователей с заболеваниями, влияющими на речь, такими как церебральный паралич, боковой амиотрофический склероз (БАС) или инсульт. Функция запомнит голосовую команду такой, какой ее произнес пользователь.
Защита от укачивания
Vehicle Motion Cues поможет уменьшить укачивание пассажиров в транспорте. Согласно исследованиям, укачивание вызывается сенсорным конфликтом между тем, что человек видит, и тем, что он чувствует во время движения.
С помощью новой функции анимированные точки по краям экрана будут отображать изменения в движении транспортного средства, помогая уменьшить сенсорный конфликт, не мешая при этом просмотру основного контента. В iPhone и iPad есть датчики, которые распознают, когда пользователь находится в движущемся транспорте. Исходя из этого и будет работать Vehicle Motion Cues.
Голосовое управление в CarPlay
Теперь в CarPlay появятся цветовые фильтры, голосовое управление и распознавание звука. Благодаря распознаванию звука глухие или слабослышащие водители или пассажиры могут включать оповещения, чтобы получать уведомления о звуковых сигналах автомобилей и сиренах. Для пользователей, страдающих дальтонизмом, цветные фильтры визуально упрощают использование интерфейса CarPlay.
Живые субтитры в visionOS 2
Живые субтитры помогут в том числе глухим и слабослышащим пользователям следить за диалогом в живом общении и в аудиозаписях из приложений. Благодаря Live Captions для FaceTime в visionOS больше пользователей смогут общаться.