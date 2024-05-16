Управление глазами и защита от укачивания: что анонсировала Apple в iOS 18

С помощью новой функции анимированные точки по краям экрана будут отображать изменения в движении транспортного средства, помогая уменьшить сенсорный конфликт, не мешая при этом просмотру основного контента. В iPhone и iPad есть датчики, которые распознают, когда пользователь находится в движущемся транспорте. Исходя из этого и будет работать Vehicle Motion Cues.