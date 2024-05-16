Причастному к убийству Михаила Круга не разрешили отправиться на военную операцию

Александр Агеев, осужденный пожизненно по делу об убийстве Михаила Круга, дважды получил отказ на прошение об участии в военной операции на территории Украины. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы Московского районного суда Твери.
В сентябре 2023 года Агеев подал иск против тверского УФСИН и СИЗО-1, заявив, что они препятствуют реализации его права на участие в спецоперации. Ответчики в суде пояснили, что люди, отбывающие пожизненное лишение свободы, не включаются в списки тех, с кем можно заключать контракты для участия в боевых действиях.
Спустя два месяца Агеев подал иск уже к военкомату Тверской области, отказавшемуся отправить его на СВО. Суд вновь оставил его просьбу без удовлетворения, не помогла и попытка обжаловать оба эти решения суда.
Александр Агеев — бывший член банды «Тверские волки». В ночь на 1 июля 2002 года он вместе с подельником Дмитрием Веселовым проник в дом шансонье Михаила Круга. По их словам, они хотели похитить антиквариат и ценности, а убивать музыканта не планировали, однако Круг и его семья неожиданно вернулись в дом. Тогда Веселов дважды выстрелил в шансонье из пистолета. Артист смог добраться до дома соседа, который отвез его в больницу, где Круг скончался.
Агеев стал фигурантом еще нескольких дел о заказных убийствах, произошедших в начале 2000-х годов. В 2016 году в колонии «Полярная сова» он до смерти забил сокамерника.