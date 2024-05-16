Причастному к убийству Михаила Круга не разрешили отправиться на военную операцию

Александр Агеев — бывший член банды «Тверские волки». В ночь на 1 июля 2002 года он вместе с подельником Дмитрием Веселовым проник в дом шансонье Михаила Круга. По их словам, они хотели похитить антиквариат и ценности, а убивать музыканта не планировали, однако Круг и его семья неожиданно вернулись в дом. Тогда Веселов дважды выстрелил в шансонье из пистолета. Артист смог добраться до дома соседа, который отвез его в больницу, где Круг скончался.